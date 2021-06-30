Прогноз погоди на 1 липня: другий місяць літа розпочнеться зі спеки, дощів і гроз

Погода в Україні в четвер, 1 липня, й надалі буде спекотною та дощовою. Температура повітря залежно від регіону коливатиметься від +22 до +31 градуса. А опади оминуть лише Схід та частину Півдня.

Зливи та грози, які охоплять майже всю Україну, місцями супроводжуватимуть ще й шквальні пориви вітру та град.

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Погода в регіонах

Середня температура повітря 1 липня становитиме +26...+28 градусів.

Найсвіжіше буде на Львівщині, Прикарпатті – +22...+24 градуси, а також Закарпатті – +23...+25 градусів та Буковині – +24...+26 градусів. Натомість найвищої позначки термометри сягатимуть у Херсонській та Луганській областях – +29...+31 градусів, Одеській, Миколаївській Запорізькій, Дніпропетровській – +28...+30 градусів.

Щодо опадів, то їх уникнути вдасть тільки жителям Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, Сумщини, Херсонщини та Криму. На решті територій прогнозують дощі та грози.

Загалом, за словами синоптикині Наталки Діденко, погода у перший день другого місяця літа буде типовою.

Липень тяжіє до справжньої класики, ніяких тобі новомодних течій – типу снігу в Карпах посеред літа чи суттєвого похолодання чи якоїсь там страшної магнітної бурі,

– написала Діденко.

У Києві періодично йтимуть дощі з грозами, місцями з градом та шквалами. Повітря прогріється до +27…+29 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 1 липня:

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – 28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +29...+31

Харків – +27...+29

Київ – +27...+29



Прогноз погоди у містах України на 1 липня / Скриншот Укргідрометцентру