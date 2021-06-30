Прогноз погоди на 1 липня: другий місяць літа розпочнеться зі спеки, дощів і гроз
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в четвер, 1 липня, й надалі буде спекотною та дощовою. Температура повітря залежно від регіону коливатиметься від +22 до +31 градуса. А опади оминуть лише Схід та частину Півдня.
Зливи та грози, які охоплять майже всю Україну, місцями супроводжуватимуть ще й шквальні пориви вітру та град.
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Погода в регіонах
Середня температура повітря 1 липня становитиме +26...+28 градусів.
Найсвіжіше буде на Львівщині, Прикарпатті – +22...+24 градуси, а також Закарпатті – +23...+25 градусів та Буковині – +24...+26 градусів. Натомість найвищої позначки термометри сягатимуть у Херсонській та Луганській областях – +29...+31 градусів, Одеській, Миколаївській Запорізькій, Дніпропетровській – +28...+30 градусів.
Щодо опадів, то їх уникнути вдасть тільки жителям Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, Сумщини, Херсонщини та Криму. На решті територій прогнозують дощі та грози.
Загалом, за словами синоптикині Наталки Діденко, погода у перший день другого місяця літа буде типовою.
Липень тяжіє до справжньої класики, ніяких тобі новомодних течій – типу снігу в Карпах посеред літа чи суттєвого похолодання чи якоїсь там страшної магнітної бурі,
– написала Діденко.
У Києві періодично йтимуть дощі з грозами, місцями з градом та шквалами. Повітря прогріється до +27…+29 градусів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 1 липня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – 28...+30
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +29...+31
Харків – +27...+29
Київ – +27...+29
Прогноз погоди у містах України на 1 липня / Скриншот Укргідрометцентру