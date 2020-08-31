Прогноз погоди на 1 вересня: у більшості регіонів буде спека, на Заході – грози
Погода в Україні 1 вересня буде особливо спекотною. У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів. Проте на західній частині України прогнозують дощі.
У перший день осені синоптики попереджають про аномальну спеку по всій країні. Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці Наталка Діденко.
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1 вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30 – +36 градусів. Ну, ясно, що сонце. Це все антициклон старається,
– зазначила Діденко.
На Півдні та Сході буде сонячно, без опадів. Середня температура коливатиметься в межах +33 – +35 градусів тепла. Так само в центральних регіонах України. Однак тут синоптики обіцяють трішки менший рівень спеки – до +30 градусів.
На Захід України після затяжної спеки прийдуть дощі та грози. Через це у регіонах буде прохолодніше, середня температура становитиме +24 – +26 градусів.
Найхолодніше буде на Закарпатті, а найтепліше – на Миколаївщині та Херсонщині, повідомляє Укргідрометцентр. Поніжитись на сонечку ще зможуть жителі Чернівецької та Хмельницької областей. Тут прогнозують до +30 градусів тепла.
У Києві в перший день осені буде сухо та сонячно. Температура повітря у столиці сягатиме +30 – +32 градуси.
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Температура повітря в містах України у вівторок, 1 вересня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +29...+31
Вінниця – +32...+34
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +29…+31
Суми – +29…+31
Полтава – +32...+34
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +30...+32
Прогноз погоди в УКраїні на вівторок, 1 вересня / Фото Укргідрометцентру