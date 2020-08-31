Погода в Україні 1 вересня буде особливо спекотною. У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів. Проте на західній частині України прогнозують дощі.

У перший день осені синоптики попереджають про аномальну спеку по всій країні. Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці Наталка Діденко.

До теми Якою буде погода восени: прогноз синоптика

1 вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30 – +36 градусів. Ну, ясно, що сонце. Це все антициклон старається,

– зазначила Діденко.

На Півдні та Сході буде сонячно, без опадів. Середня температура коливатиметься в межах +33 – +35 градусів тепла. Так само в центральних регіонах України. Однак тут синоптики обіцяють трішки менший рівень спеки – до +30 градусів.

На Захід України після затяжної спеки прийдуть дощі та грози. Через це у регіонах буде прохолодніше, середня температура становитиме +24 – +26 градусів.

Найхолодніше буде на Закарпатті, а найтепліше – на Миколаївщині та Херсонщині, повідомляє Укргідрометцентр. Поніжитись на сонечку ще зможуть жителі Чернівецької та Хмельницької областей. Тут прогнозують до +30 градусів тепла.

У Києві в перший день осені буде сухо та сонячно. Температура повітря у столиці сягатиме +30 – +32 градуси.

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Температура повітря в містах України у вівторок, 1 вересня:

Ужгород – +23...+25

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +29...+31

Вінниця – +32...+34

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +29…+31

Суми – +29…+31

Полтава – +32...+34

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +30...+32



Прогноз погоди в УКраїні на вівторок, 1 вересня / Фото Укргідрометцентру