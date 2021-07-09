Прогноз погоди на 10 липня: буде спека до +33 градусів та дощ на Заході
Джерело:Укргідрометцентр
На всій території країни у суботу, 10 липня, буде спекотно. Температура повітря прогріється до + 33 градусів.
У західних областях прогнозують дощ, проте температура повітря там також сягатиме +30… +33 градуси. В інших областях України опадів не прогнозують.
Зауважте Погода на вихідні 10 – 11 липня: спека не відступатиме, повітря прогріється до +34 градусів
Погода в регіонах України
На усій території країни в середньому буде +30...+33 градуси тепла. Дощі прогнозують в:
- Закарпатській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- та Чернівецькій областях.
Синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці розповіла, що Україна перебуватиме у "гарячому повітрі". Спека поєднуватиметься із сухим повітрям.
У Києві субота та неділя передбачаються сухими та спекотними. Температура повітря протягом дня становитиме +30...+32 градуси,
– розповіла синоптикиня.
Ба більше, через це Діденко порадила відмовитись від шашликів. Адже у спеку збільшується пожежна небезпека.
Погода у містах України 10 липня
Ужгород – +30...+32
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +31...+33
Вінниця – +30...+32
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +31...+33
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33
Погода у містах України 10 липня / Карта Укргідрометцентру