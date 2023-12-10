Дощ із мокрим снігом і несподіване тепло: прогноз погоди на 11 грудня

У понеділок, 11 грудня, по всій території нашої країни пройде мокрий сніг і дощ. Втім, вдень погода радуватиме нас плюсовою температурою.

Перший робочий день тижня обіцяє бути цікавим. Хоча по всій Україні хмари, за якими ховатиметься сонечко, навіватимуть смуток, нехарактерне для зимової пори року тепло зігріє нас.

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В яких областях буде найтепліше, а де найморозніше

Найзимніші ночі будуть на сході та заході країни. Так, наприклад, нічні температури на Сході сягатимуть -4 та -5 градусів, як-от у Харківській, Луганській та Сумській областях. Також у більшості областей на заході стовпчик термометра опуститься до -4.

Водночас найтепліший день видасться для південних регіонів із 7-8 градусами тепла на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

У середньому температура вночі і вдень коливатиметься від -1 до +1. В усіх регіонах пройде дощ із мокрим снігом.

Яка погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород -1...+1

Львів 0...+2

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -1...+1

Чернівці -1...+1

Хмельницький -1...+1

Луцьк 0...+2

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +5...+7

Сімферополь +7...+9

Кропивницький 2...+4

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +2...+4

Донецьк -1...+1

Луганськ 0...-2

Харків 0...-2

Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентр