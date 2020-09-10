Погода в Україні в п’ятницю, 11 вересня, буде здебільшого теплою та сонячною. В жодному з українських регіонів синоптики опади не прогнозують.

Що кажуть про погоду 11 вересня синоптики.

Фахівці прогнозують здебільшого сонячну погоду, щоправда хмари на небі все ж будуть. Відповідна інформація з’явилася на сайті Українського гідрометцентру.

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Водночас буде доволі тепло. Температура повітря в середньому становитиме +23… +25 градусів. Найпрохолоднішу погоду відчують жителі заходу, окрім Закарпаття, півночі та центру – тут очікують в середньому +20… +22 градуси.

А найбільшу спеку можна буде спостерігати на сході та півдні, де стовпчики термометрів загалом піднімуться до +25… +27 градусів. Однак, в деяких регіонах буде ще тепліше. Також високу температуру прогнозують на Закарпатті – +26… +28 градусів.

Вітер слід очікувати північно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря в містах України в п'ятницю, 11 вересня

Ужгород – +26…+28

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20..+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +20…+22

Вінниця – +21…+23

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +20…+22

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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / Дані Укргідрометцентру