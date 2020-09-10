Прогноз погоди на 11 вересня: сонце та не по-осінньому тепло
Погода в Україні в п’ятницю, 11 вересня, буде здебільшого теплою та сонячною. В жодному з українських регіонів синоптики опади не прогнозують.
Що кажуть про погоду 11 вересня синоптики.
Фахівці прогнозують здебільшого сонячну погоду, щоправда хмари на небі все ж будуть. Відповідна інформація з’явилася на сайті Українського гідрометцентру.
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Водночас буде доволі тепло. Температура повітря в середньому становитиме +23… +25 градусів. Найпрохолоднішу погоду відчують жителі заходу, окрім Закарпаття, півночі та центру – тут очікують в середньому +20… +22 градуси.
А найбільшу спеку можна буде спостерігати на сході та півдні, де стовпчики термометрів загалом піднімуться до +25… +27 градусів. Однак, в деяких регіонах буде ще тепліше. Також високу температуру прогнозують на Закарпатті – +26… +28 градусів.
Вітер слід очікувати північно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря в містах України в п'ятницю, 11 вересня
Ужгород – +26…+28
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +20..+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +20…+22
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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / Дані Укргідрометцентру