Погода в Україні в неділю, 13 вересня, буде сонячною і теплою. "Бабине літо" продовжується, а дощів і похолодання синоптики наразі не прогнозують.

Найтепліше буде на Закарпатті, Херсонщині та Запоріжжі. Там стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас на Півночі, зокрема, на Волині та Рівненщині буде свіжіше та прохолодніше. Там температура повітря триматиметься на рівні +23...+25 градусів.

У Києві погода теж буде теплою та сонячною – +25...+27 градусів. Опадів не передбачається.

Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що 13 – 14 вересня у Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській областях, а також на Півдні та Сході переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в містах України в неділю, 13 вересня

Ужгород – +28…+30

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27

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Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Дані Укргідрометцентру