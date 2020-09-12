Прогноз погоди на 13 вересня: в Україні буде сонячно і по-літньому тепло
Погода в Україні в неділю, 13 вересня, буде сонячною і теплою. "Бабине літо" продовжується, а дощів і похолодання синоптики наразі не прогнозують.
Найтепліше буде на Закарпатті, Херсонщині та Запоріжжі. Там стовпчики термометра піднімуться до +28...+30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас на Півночі, зокрема, на Волині та Рівненщині буде свіжіше та прохолодніше. Там температура повітря триматиметься на рівні +23...+25 градусів.
У Києві погода теж буде теплою та сонячною – +25...+27 градусів. Опадів не передбачається.
Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що 13 – 14 вересня у Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській областях, а також на Півдні та Сході переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди в містах України в неділю, 13 вересня
Ужгород – +28…+30
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27
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Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Дані Укргідрометцентру