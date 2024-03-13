Майже по всій Україні знову сніжитиме: якою буде погода 14 березня

14 березня у нашій країні знову йтиме сніг і дощ. Проте є й плюс – потеплішає.

Несподівано посеред весни сталася зима. Чимало українських міст вкрилися сніговими покривалами і ніяк не хочуть прокидатися. Чим здивує погода українців 14 березня, читайте далі.

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Тепло чи холодно

Попри значні опади погода таки стане трохи теплішою. Якщо середня температура повітря 13 березня становила плюс 2 – плюс 4 градуси, то вже 14 березня вона сягне 4 – 6 градусів тепла. Втім, вночі температура залишиться незмінною – від мінус 1 до плюс 1 градусів.

Слід зауважити, що майже по всій території України температура буде приблизно однаковою.

Чого не можна сказати про кількість опадів, які очікують мешканців різних регіонів.

Де пройдуть дощі та сніг

Знову сніжитиме і дощитиме на Заході та Сході, а також центральних областях. На Півдні синоптики прогнозують лише невеликий дощ. Тим часом на Півночі, у таких областях, як Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська, а також на північному заході – на Рівненщині та Волинщині день має минути без опадів.

Погода в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород +8...+10

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +4...+6

Чернівці +4...+6

Хмельницький +5...+7

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +5...+7

Вінниця +4...+6

Одеса +6...+8

Миколаїв +7...+9

Херсон +8...+10

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +4...+6

Чернігів +6...+8

Суми +5...+7

Полтава +5...+7

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +6...+8

Луганськ +4...+6

Харків +5...+7

Прогноз погоди на 14 березня / Фото Укргідрометцентр