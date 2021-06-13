Прогноз погоди на 14 червня: Україна знов у полоні гроз та злив

Погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози.
Максимально повітря прогріється до +27 градусів. Натомість найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16...+18 градусів.
Важливо Шквальний вітер та град: в Україні – штормове попередження
Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Вночі падатиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів. На Сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів.
На Півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів. У південних областях негода розгорнеться на повну. Окрім дощу, синоптики прогнозують града та шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня падатиме дрібний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 14 червня
Ужгород – +17...+19
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +21...+23
Вінниця – +22...+24
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +23...+25