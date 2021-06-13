Прогноз погоди на 14 червня: Україна знов у полоні гроз та злив

Погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози.

Максимально повітря прогріється до +27 градусів. Натомість найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16...+18 градусів.

Важливо Шквальний вітер та град: в Україні – штормове попередження

Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Вночі падатиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів. На Сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів.

На Півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів. У південних областях негода розгорнеться на повну. Окрім дощу, синоптики прогнозують града та шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня падатиме дрібний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 14 червня

Ужгород – +17...+19

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 14 червня / Фото Укргідрометцентру