Нічні заморозки не відступають, але в одному регіоні пригріє до +19: прогноз погоди на 14 квітня
У вівторок, 14 квітня, на українців подекуди знову очікуватимуть нічні заморозки. Загалом же в небі буде мінлива хмарність, а вдень в більшості регіонів сонечко пригріє до 16 градусів тепла. На Заході буде ще тепліше.
Про погоду на 14 квітня детально розповіли в Укргідрометцентрі.
Чого очікувати від погоди 14 квітня?
Опади у вівторок не прогнозуються, лише на Сході України можливий дощ. При цьому країною віятиме північно-західний вітер, а на заході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Удень у східних і Сумській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Разом з тим, у повітрі очікуються нічні заморозки на Правобережжі 0 – 3 градуси, на решті території температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, окрім східних областей.
На поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси; вдень від 11 до 16 градусів тепла, на Закарпатті до +19, на сході та північному сході +7…+12.
Важливо! В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть нашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.
Якою буде температура повітря вдень у великих містах?
Київ +14...+16
Ужгород +16...+18
Львів +15...+17
Івано-Франківськ +14...+16
Тернопіль +13...+15
Чернівці +14...+16
Хмельницький +13...+15
Луцьк +13...+15
Рівне +13...+15
Житомир +13...+15
Вінниця +13...+15
Одеса +13...+15
Миколаїв +13...+15
Херсон +13...+15
Сімферополь +12...+14
Кропивницький +14...+16
Черкаси +13...+15
Чернігів +12...+14
Суми +10...+12
Полтава +12...+14
Дніпро +13...+15
Запоріжжя +13...+15
Донецьк +12...+14
Луганськ +10...+12
Харків +10...+12
Прогноз погоди на 14 квітня / Зображення Укргідрометцентру
Коли в Україні потеплішає?
Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що наприкінці цього тижня в Україні очікується помітне потепління.
У квітні загалом не прогнозують інтенсивних снігопадів. Водночас через холодніші шари атмосфери вище можливий мокрий сніг, однак він не затримуватиметься і швидко танутиме.