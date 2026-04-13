Нічні заморозки не відступають, але в одному регіоні пригріє до +19: прогноз погоди на 14 квітня
13 квітня, 17:47
Нічні заморозки не відступають, але в одному регіоні пригріє до +19: прогноз погоди на 14 квітня

Тетяна Бабич

У вівторок, 14 квітня, на українців подекуди знову очікуватимуть нічні заморозки. Загалом же в небі буде мінлива хмарність, а вдень в більшості регіонів сонечко пригріє до 16 градусів тепла. На Заході буде ще тепліше.

Про погоду на 14 квітня детально розповіли в Укргідрометцентрі.

Актуально Заморозки в Україні тривають: у низці областей – помаранчевий рівень небезпеки

Чого очікувати від погоди 14 квітня?

Опади у вівторок не прогнозуються, лише на Сході України можливий дощ. При цьому країною віятиме північно-західний вітер, а на заході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Удень у східних і Сумській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Разом з тим, у повітрі очікуються нічні заморозки на Правобережжі 0 – 3 градуси, на решті території температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, окрім східних областей.

На поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси; вдень від 11 до 16 градусів тепла, на Закарпатті до +19, на сході та північному сході +7…+12.

Важливо! В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть нашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Якою буде температура повітря вдень у великих містах?

  • Київ +14...+16

  • Ужгород +16...+18

  • Львів +15...+17

  • Івано-Франківськ +14...+16

  • Тернопіль +13...+15

  • Чернівці +14...+16

  • Хмельницький +13...+15

  • Луцьк +13...+15

  • Рівне +13...+15

  • Житомир +13...+15

  • Вінниця +13...+15

  • Одеса +13...+15

  • Миколаїв +13...+15

  • Херсон +13...+15

  • Сімферополь +12...+14

  • Кропивницький +14...+16

  • Черкаси +13...+15

  • Чернігів +12...+14

  • Суми +10...+12

  • Полтава +12...+14

  • Дніпро +13...+15

  • Запоріжжя +13...+15

  • Донецьк +12...+14

  • Луганськ +10...+12

  • Харків +10...+12

Прогноз погоди на 14 квітня / Зображення Укргідрометцентру

Коли в Україні потеплішає?

  • Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що наприкінці цього тижня в Україні очікується помітне потепління.

  • У квітні загалом не прогнозують інтенсивних снігопадів. Водночас через холодніші шари атмосфери вище можливий мокрий сніг, однак він не затримуватиметься і швидко танутиме.