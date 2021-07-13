Прогноз погоди на 14 липня: в Україні буде сухо і до +35 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 14 липня, і надалі буде сонячною та спекотною. Опадів у жодній з областей не прогнозують.
Спекотне літо не здає в Україні своїх позицій та тішить сонцем і високими температурами.
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Погода 14 липня у регіонах
Синоптики прогнозують 14 липня по всій країні суху та сонячну погоду, дощів не очікують у жодному регіоні.
Температура повітря вночі становитиме +18...+22 градуси. Натомість вдень в більшості областей стовпчики термометрів сягатимуть +31...+35 градусів.
У Києві буде сухо та спекотно – +31...+33 градуси.
За словами синоптикині Наталки Діденко, така спека триватиме в Україні ще щонайменше до кінця тижня.
Прогноз погоди у містах України на середу, 14 липня
Ужгород – +33...+35
Львів – +32...+34
Івано-Франківськ – +32...+34
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+32
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +32...+34
Рівне – +32...+34
Житомир – +32...+34
Вінниця – +32...+34
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +32...+34
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +32...+34
Харків – +33...+35
Київ – +31...+33
Прогноз погоди у містах України на 14 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру