Прогноз погоди на 14 липня: в Україні буде сухо і до +35 градусів

Погода в Україні у середу, 14 липня, і надалі буде сонячною та спекотною. Опадів у жодній з областей не прогнозують.

Спекотне літо не здає в Україні своїх позицій та тішить сонцем і високими температурами. Читайте також Синоптик розповів, коли в Україні чекати "бабиного літа Погода 14 липня у регіонах

Синоптики прогнозують 14 липня по всій країні суху та сонячну погоду, дощів не очікують у жодному регіоні.

Температура повітря вночі становитиме +18...+22 градуси. Натомість вдень в більшості областей стовпчики термометрів сягатимуть +31...+35 градусів.

У Києві буде сухо та спекотно – +31...+33 градуси. За словами синоптикині Наталки Діденко, така спека триватиме в Україні ще щонайменше до кінця тижня.

Прогноз погоди у містах України на середу, 14 липня

Ужгород – +33...+35

Львів – +32...+34

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+32

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +32...+34

Рівне – +32...+34

Житомир – +32...+34

Вінниця – +32...+34

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +32...+34

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +33...+35

Київ – +31...+33



Прогноз погоди у містах України на 14 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру