В Україні буде прохолодно, на Сході нарешті сніжитиме: прогноз погоди на 15 грудня

Погода в Україні у середу, 15 грудня, буде похмурою та сірою. На Сході Україні нарешті падатиме сніг. Щоправда, через "плюсові" температури він буде швидко танути.

Найтепліше, як завжди, буде на Півдні. У Криму прогнозують до +5...+7 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня попередила, що 15 грудня температура повітря в Україні впродовж дня буде близько нуля, від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря. Там очікують -4...-10 градусів.

Сніг випадатиме у Карпатах та подекуди в навколо гірських областях. Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на Півдні України (крім Запоріжжя), місцями у центральних областях, ймовірно, дотягне до Харківщини. У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів.

У Києві 15 грудня погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу 0.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Західні області нарешті припинить засипати снігом, але погода загалом буде похмурою та сірою. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси. На Сході буде дещо тепліше – +2…+4 градуси. Там прогнозують мокрий сніг. На Запоріжжі буде вітряно, до 7 – 12 метрів на секунду.

На Півночі температура опуститься до -1...+1 градуса вдень. Вночі ситуація буде ідентичною. Протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. На Півдні сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +2…+4 градуси.

Весь день у Києві буде хмарним, але серйозних опадів не прогнозують. Температура повітря буде на рівні 0...+2 градуси.

Погода в містах України 15 грудня

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – 0...+2



Погода в Україні 15 грудня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Завтра, 15-го грудня, в Україні температура повітря впродовж дня буде якраз "ніяка", близько нуля, від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря, -4-...10 градусів.

Що з опадами? Сніг випадатиме знову в Карпатах та подекуди в навколо гірських областях. Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на Півдні України (окрім Запоріжжя), місцями у центральних областях, ймовірно, дотягне до Харківщини.

У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів. У Києві 15 грудня погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля.