Невеликі дощі у частині областей та тепло до +20: погода в Україні на 15 квітня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 квітня, обіцяє принести по областях тепло. Водночас у частині регіонів можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що відомо про погоду на 15 квітня

Синоптики розповіли, що по всій Україні очікується мінлива хмарність. Загалом по областях буде без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті очікують невеликий дощ.

Вітер цього дня буде південний або південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Прогнозується, що нічні температури по всьому регіону коливатимуться від +1 до +6 градусів. У південних, східних та центральних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0 – -3 градусів морозу.

Вдень очікується підвищення температури до +15 – +20 градусів, в той час, як на Закарпатті та в регіонах на узбережжі морів спостерігатимуться більш м'які умови з максимумами від +10 до +15 градусів.

У Києві також очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці вночі прогнозується на рівні +4 – +6 градусів, вдень – +16 – +18 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +16...+18;

Ужгород +12...+14;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +17...+19;

Рівне +16...+18;

Житомир +16...+18;

Вінниця +15...+17;

Одеса +17...+19;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +17...+19;

Чернігів +17...+19;

Суми +17...+19;

Полтава +16...+18;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +18...+20;

Харків +17...+19.



Прогноз погоди на 15 квітня / Карта Укргідрометцентру