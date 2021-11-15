В Україну йде похолодання та нічні морози до -7 градусів: прогноз погоди на 16 листопада

Погода в Україні у вівторок, 16 листопада, буде холодно та морозно. Перші серйозні "мінуси" будуть у східній частині нашої країни. Там стовпчики термометрів вночі покажуть до -7 градусів.

Вдень температура повітря максимально прогріється лише до +5...+7 градусів.

Важливо Мокрий сніг та мороз до -11: в Україну суне похолодання

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня розповіла, що температура повітря у нічні години опускатиметься до -2...-8 градусів. А на сході впродовж тижня місцями буде і до -11 градусів.

Та й вдень буде не літній мед, максимально лише 0...+5 градусів. Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях, вночі близько 0, вдень +4...+10, на Закарпатті +7…+11 градусів,

– розповіла Наталка Діденко.

Антициклон поки що втримує суху погоду, тож 16 листопада опади малоймовірні. У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, вдень буде не вище +2...+3 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні нічних морозі не буде. Але там стовпчики термометрів вже показуватимуть 0 градусів вночі та +4...+6 градусів вдень. На сході буде значно прохолодніше – +1...+3 градуси вдень та люті -6...-8 вночі.

На півночі небо весь день буде затягнуте хмарами, але опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На півдні буде трохи тепліше – +3...+5 градусів. Водіям варто бути уважними на дорозі, адже місцями буде туман.

У Києві ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.

Погода у містах України 15 листопада

Ужгород – +9...+11

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3



Погода в Україні 16 листопада / Дані Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

В Україну заходить похолодання! Температура повітря у нічні години опускатиметься до -2...-8 градусів, на сході впродовж тижня місцями до -8...-11 градусів. Та й вдень буде не літній мед, максимально лише 0...+5 градусів.

Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях, вночі близько нуля, вдень +4...+10, на Закарпатті +7...+11 градусів. Антициклон поки що втримує суху погоду – 16 листопада опади малоймовірні.

У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде не вище +2...+3 градусів.