В Україну йде похолодання та нічні морози до -7 градусів: прогноз погоди на 16 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 16 листопада, буде холодно та морозно. Перші серйозні "мінуси" будуть у східній частині нашої країни. Там стовпчики термометрів вночі покажуть до -7 градусів.
Вдень температура повітря максимально прогріється лише до +5...+7 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня розповіла, що температура повітря у нічні години опускатиметься до -2...-8 градусів. А на сході впродовж тижня місцями буде і до -11 градусів.
Та й вдень буде не літній мед, максимально лише 0...+5 градусів. Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях, вночі близько 0, вдень +4...+10, на Закарпатті +7…+11 градусів,
– розповіла Наталка Діденко.
Антициклон поки що втримує суху погоду, тож 16 листопада опади малоймовірні. У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, вдень буде не вище +2...+3 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні нічних морозі не буде. Але там стовпчики термометрів вже показуватимуть 0 градусів вночі та +4...+6 градусів вдень. На сході буде значно прохолодніше – +1...+3 градуси вдень та люті -6...-8 вночі.
На півночі небо весь день буде затягнуте хмарами, але опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На півдні буде трохи тепліше – +3...+5 градусів. Водіям варто бути уважними на дорозі, адже місцями буде туман.
У Києві ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.
Погода у містах України 15 листопада
Ужгород – +9...+11
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +4...+6
Рівне – +3...+5
Житомир – +2...+4
Вінниця – +3...+5
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +1...+3
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +1...+3
Харків – +1...+3
Київ – +1...+3
Погода в Україні 16 листопада / Дані Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
В Україну заходить похолодання! Температура повітря у нічні години опускатиметься до -2...-8 градусів, на сході впродовж тижня місцями до -8...-11 градусів. Та й вдень буде не літній мед, максимально лише 0...+5 градусів.
Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях, вночі близько нуля, вдень +4...+10, на Закарпатті +7...+11 градусів. Антициклон поки що втримує суху погоду – 16 листопада опади малоймовірні.
У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5 градусів, завтра вдень буде не вище +2...+3 градусів.