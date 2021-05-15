Прогноз погоди на 16 травня: в Україні буде тепло, однак у частині областей дощитиме

Погода у неділю, 16 травня, буде теплою та сонячною у половині областей. Опади прогнозують на Заході, Півночі та місцями в південних регіонах. Температура повітря коливатиметься від +17 до +29 градусів.

У неділю, 15 травня, погода збереже свої попередні позиції – скрізь буде тепло, однак у частині областей очікують опади.

Читайте також Жителів Запоріжжя налякало незвичне сонце: відео

Прогноз погоди 16 травня у регіонах

Дощі продовжать падати у західних та північних областях. Крім того, невеликі опади прогнозують на Півдні та Запоріжжі.

Температура повітря відрізнятиметься залежно від регіону. Найсвіжіше буде у західних та північних областях – +17…+21 градус. На решті територій очікують від +23 до +29 градусів. Найспекотніше буде на Харківщині, Донеччині та Луганщині – 27…+29 градусів.

Вітер у більшості регіонів дутиме північно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сонячна погода, стовпчики термометрів сягатимуть +23..+25 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 16 травня

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +18...+20

Рівне – +19...+21

Житомир – +22...+24

Вінниця – +19...+21

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 16 травня / Фото Укргідрометцентру