В Україні буде сонячно й сухо, однак туманно: прогноз погоди на 17 жовтня

Погода в Україні у неділю, 17 жовтня, буде сонячною та сухою у більшості областей, опади можливі лише на Півдні. Стовпчики термометрів сягатимуть від +8 до +15 градусів. Водночас вранці та вдень можливі тумани.

Українців продовжує тішити суха та тепла осіння погода. Сонячно буде майже у всіх регіонах.

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Прогноз погоди в регіонах

Сухий день синоптики прогнозують у всіх областях, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму – там можливі невеликі опади.

На Заході та Півночі стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +9...+11 градусів, у Центрі та на Сході буде трохи тепліше – +10...+12 градусів. Однак найвищу температуру очікують на Півдні – +13...+15 градусів.

Крім того, у більшості західних, Чернігівській та Сумській областях буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

У Києві прогнозують сухий та сонячний день, повітря прогріється до +10...+12 градусів.

Погода у містах України 17 жовтня

Ужгород – +11...+13

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +10...+12



Погода в Україні 17 жовтня / Фото Укргідрометцентру