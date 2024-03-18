Чи треба знову брати парасольку: яку погоду чекати українцям 19 березня

У вівторок, 19 березня, по всій країні випадуть опади. В окремих областях, окрім дощу, як додатковий "бонус" ще й сніжитиме.

Замість того, щоб радувати українців сонечком, весна поливатиме їх сльозами. Наскільки "депресивним" буде її настрій 19 березня, читайте далі.

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"Сумна погода"

Отже, громадянам України знову слід приготувати парасольки. Адже від півночі до півдня, від заходу до сходу пройдуть дощі. Як зазначають синоптики, сухо буде лише на Закарпатті. Однак сонячних променів й там не дочекаються.

Середня температура повітря становитиме 5 – 7 градусів тепла. Ну, що ж, принаймні, на два градуси тепліше, ніж у понеділок.

Де сніжитиме

Жителям західних областей весна подарує, так би мовити, додатковий бонус у вигляді мокрого снігу. Також саме на Заході стовпчик термометра показуватиме цифру меншу за середню температуру повітря в Україні. Тут вона коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Десь буде трохи тепліше. Наприклад, в Ужгороді обіцяють плюс 6 – плюс 8, а на Волині – плюс 4 – плюс 6. Десь буде трохи холодніше, як-от у Чернівцях, де стовчик термометра не підніметься вище 3 градусів тепла.

Яка погода в обласних центрах

Київ – +5...+7

Ужгород – +6...+8

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +10...+12

Харків – +8...+10

Прогноз погоди на 19 березня / Фото Укргідрометцентр