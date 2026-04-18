Стане трошки холодніше, але в одній з областей пригріє сонечко: прогноз погоди на 19 квітня

У неділю, 19 квітня, в Україні буде дещо холодніше. Подекуди можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Аномальна спека чи холод: яким буде літо 2026 в Україні

Якою буде погода 19 квітня?

У неділю у деяких східних областях очікуються невеликі дощі. Суха погода утримається на заході, півночі та частково на сході.

Вітер буде помірний – 5 – 10 метрів за секунду, переважно північного напрямку, вночі зі східного напрямку.

Температура вночі коливатиметься в межах +3 – +8 градусів, удень повітря прогріється до +11 – +15. На Закарпатті буде тепліше – до +17 градусів.

Вночі 19 квітня можливі заморозки на поверхні грунту у північних, східних та більшості центральних областей.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +11...+13;

Вінниця +12...+14;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +12...+14;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +12...+14;

Харків +11...+13.



Погода в Україні на 19 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

Яку погоді обіцяють на вихідні?