Стане трошки холодніше, але в одній з областей пригріє сонечко: прогноз погоди на 19 квітня
У неділю, 19 квітня, в Україні буде дещо холодніше. Подекуди можливі невеликі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 19 квітня?
У неділю у деяких східних областях очікуються невеликі дощі. Суха погода утримається на заході, півночі та частково на сході.
Вітер буде помірний – 5 – 10 метрів за секунду, переважно північного напрямку, вночі зі східного напрямку.
Температура вночі коливатиметься в межах +3 – +8 градусів, удень повітря прогріється до +11 – +15. На Закарпатті буде тепліше – до +17 градусів.
Вночі 19 квітня можливі заморозки на поверхні грунту у північних, східних та більшості центральних областей.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +12...+14;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +11...+13.
Погода в Україні на 19 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру
Яку погоді обіцяють на вихідні?
На вихідні в Україні очікується нестійка погода з дощами, місцями із заморозками.
Уночі та вранці 19 квітня можливий туман. У північних регіонах лише у денний час можливі незначні дощі. Також у Криму та Приазов'ї випадуть дощі.