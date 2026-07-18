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24 Канал Новини України Частину України знов накриють зливи: яку погоду очікувати 19 липня
18 липня, 16:30
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Частину України знов накриють зливи: яку погоду очікувати 19 липня

Анастасія Колеснікова

У неділю, 19 липня, в Україні буде спекотна погода. В окремих регіонах вируватимуть сильний вітер і грози.

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 19 липня.

Де будуть спека і дощі?

У західних, Житомирській і Вінницькій областях, а вдень також місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях прогнозують помірні, подекуди значні дощі з грозами. В окремих районах також можливі град і шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території України опадів не очікується. 

Вітер переважно південний, а в західних областях – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. 

Уночі температура становитиме 13 – 18, на морському узбережжі – до 21 градуса. Вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса, а в західних областях – до 22 – 27 градусів.

Зверніть увагу! Грози і сильний вітер у західних, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах можуть призвести до перебоїв у роботі комунальних підприємств та транспорту.

Де зіпсується погода в Україні / Фото Укргідрометцентр

Яка погода в обласних центрах?

  • Київ +28…+30;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +24…+26;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +26…+28;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +26…+28;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +25…+27;
  • Кропивницький +27…+29;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +25…+27.

Прогноз погоди на 19 липня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптик Віталій Постригань пояснив, що хвилі спеки в Україні стають сильнішими та тривалішими через кілька причин. Насамперед це глобальне потепління, яке підвищує загальну температуру. Також спеку посилюють блокуючі антициклони, що не пропускають прохолодне повітря та дощі. 

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