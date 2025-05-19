Грози, дощі та шквали: сьогодні в Україні прогнозують нетипову для травня негоду

Синоптики на понеділок, 19 травня, прогнозують в Україні нетипову для травня негоду. Вона затримається на два дні.

Очікуються грози, дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 19 травня

У багатьох областях 19 травня оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози. Окрім того, у південно-східній частині країни прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Попередження про негоду 19 травня / Карта Укргідрометцентру

Також Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає область про град.

У західних областях погода теж не буде сприятливою. У Карпатах місцями будуть значні опади.

В Івано-Франківську та області очікується значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин та менше). Також будуть пориви північно-західного вітру (швидкість 15 – 20 метрів за секунду), гроза, град (6 – 19 міліметрів). Окрім того, вранці у місті був туман.

У Львові та області також прогнозують дощі (місцями значні), грози, подекуди град.

Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду. Впродовж дня місцями будуть пориви та шквали 15 – 20 метрів за секунду.