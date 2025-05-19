Грози, дощі та шквали: сьогодні в Україні прогнозують нетипову для травня негоду
- 19 травня в Україні прогнозується нетипова негода для травня – з грозами, дощами, та сильними поривами вітру.
- У багатьох областях оголошено жовтий рівень небезпечності.
Синоптики на понеділок, 19 травня, прогнозують в Україні нетипову для травня негоду. Вона затримається на два дні.
Очікуються грози, дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 19 травня
У багатьох областях 19 травня оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Довідково. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози. Окрім того, у південно-східній частині країни прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Попередження про негоду 19 травня / Карта Укргідрометцентру
Також Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає область про град.
У західних областях погода теж не буде сприятливою. У Карпатах місцями будуть значні опади.
В Івано-Франківську та області очікується значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин та менше). Також будуть пориви північно-західного вітру (швидкість 15 – 20 метрів за секунду), гроза, град (6 – 19 міліметрів). Окрім того, вранці у місті був туман.
У Львові та області також прогнозують дощі (місцями значні), грози, подекуди град.
Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду. Впродовж дня місцями будуть пориви та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Погода 20 – 21 травня
Як і 19 травня, так і 20 травня в Україні прогнозують невеликі та помірні дощі, а у південних, центральних та східних областях вдень також можуть бути грози.
Пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.
21 травня у більшості областей очікується припинення опадів.
19 – 20 травня вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4 – 12 тепла, а вдень 12 – 17.
21 травня буде дещо тепліше – 16 – 21.