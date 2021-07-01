Прогноз погоди на 2 липня: знову дощитиме та гримітиме, але деякі області обійде стороною

Погода в Україні в п'ятницю, 2 липня, буде знову багатою на грози та зливи. Негодою накриє більшість регіонів України. Пощастить жителям Півдня: їм не доведеться витягати парасолі.

Опадів не прогнозують на Дніпропетровщині, Донеччині, а також Запоріжжі, Херсонській, Миколаївській областях та у Криму. Вирізняється серед південних областей Одещина – тут очікують на дощ.

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Найтепліше буде на Півдні, найпрохолодніше – на Заході

Жителям решти регіонів слід не забувати про дощовики та парасолі, адже метеорологи обіцяють зливи.

Найтепліше у частині центральних, східних та південних областей. Тут повітря прогріється до +29...+31 градуса. Через негоду значно менші температурні показники на Заході України. Так, на Закарпатті, Львівщині та в Івано-Франківській області стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24. Загалом в Україні температура коливатиметься в межах +23...+29.

У Києві синоптики обіцяють дощ 2 липня і вночі, і вдень. Температура сягне +26...+28. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду.

Найближчими днями в Україні – періодичні дощі, грози, +25...+32 градуси. Хто в Карпати – беріть щось тепліше, +14...+17 градусів, свіженько,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 2 липня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – 29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди у містах України на 2 липня / Скриншот Укргідрометцентру