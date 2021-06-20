Прогноз погоди на 21 червня: в Україні спека до +34 і дощ

Синоптики прогнозують, що погода в Україні у понеділок, 21 червня, буде спекотною. У більшості областей світитиме сонце, лише на Львівщині, Прикарпатті та Буковині падатиме дощ.

Метеорологи повідомляють, що Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході коливатиметься від +27 до +29 градусів.

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Погода в Україні 21 червня

Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.

У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 21 червня

Ужгород – +29...+31

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +32...+34

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 21 червня / Дані Укргідрометцентру