Прогноз погоди на 21 червня: в Україні спека до +34 і дощ

Синоптики прогнозують, що погода в Україні у понеділок, 21 червня, буде спекотною. У більшості областей світитиме сонце, лише на Львівщині, Прикарпатті та Буковині падатиме дощ.
Метеорологи повідомляють, що Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході коливатиметься від +27 до +29 градусів.
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Погода в Україні 21 червня
Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.
На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.
У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 21 червня
Ужгород – +29...+31
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +32...+34
Київ – +30...+32