Усю Україну засипатиме снігом, місцями до -12 градусів: прогноз погоди на 21 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 21 грудня, буде морозною. На всій території України падатиме сніг. Синоптики попереджають про сильну ожеледицю на дорогах.
Найбільше морози вдарять по Півночі України, зокрема до -10 градусів слід чекати на Чернігівщині.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня, температура повітря у вівторок, 21 грудня, в Україні знизиться до -3...-9 градусів, а в Сумській та Чернігівській областях взагалі варто очікувати на -12 градусів навіть вдень. Вищими будуть градуси у південній частині, проте в середині тижня арктичне повітря добереться й туди.
За дороги та тротуари через морози нарешті легально вчепиться підступна ожеледиця, яка, періодично маскуючись під порядну, штовхатиметься аж до березня,
– зазначила Наталка Діденко.
Сніг 21 грудня місцями літатиме невеликий, десь просто втримуючись вологою хмарністю.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході температура повітря складатиме -5...-7 градусів. Водночас із самого ранку і до пізнього вечора сніжитиме. Водії закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю. На Сході ситуація ідентична – -5...-7 градусів на снігопади.
У північних регіонах також сніжитиме. Стовпчики термометрів покажуть аж до -8...-10 градусів вдень. Вночі слід чекати -10...-12 градусів. На Півдні буде трохи "тепліше" – температура повітря складатиме -2...-4 градуси. Місцями очікують незначні снігопади.
У Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається, -5...-7 градусів.
Погода у містах України 21 грудня
Ужгород – -1...-3
Львів – -4...-6
Івано-Франківськ – -4...-6
Тернопіль – -5...-7
Чернівці – -5...-7
Хмельницький – -5...-7
Луцьк – -5...-7
Рівне – -5...-7
Житомир – -6...-8
Вінниця – -5...-7
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -2...-4
Сімферополь – -1...+1
Кропивницький – -5...-7
Черкаси – -5...-7
Чернігів – -8...-10
Суми – -9...-11
Полтава – -6...-8
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -3...-5
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2
Прогноз погоди на 21 грудня / Фото Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
У вівторок в Україні температура повітря знизиться до -3...-9 градусів, в Сумській та Чернігівській областях до -9...-12 градусів. І це вдень! Вищими будуть градуси у південній частині, проте в середині тижня арктичне повітря добереться й туди.
Поступово, на тижні, морози міцнішатимуть і вночі досягатимуть -9...-16 градусів, місцями -18 градусів, вдень -5-...12 градусів.
За дороги та тротуари через морози нарешті легально вчепиться підступна ожеледиця, яка, періодично маскуючись під порядну, штовхатиметься аж до березня. Сніг завтра, 21-го грудня, місцями літатиме невеликий, десь просто втримуючись вологою хмарністю.