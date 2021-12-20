Усю Україну засипатиме снігом, місцями до -12 градусів: прогноз погоди на 21 грудня

Погода в Україні у вівторок, 21 грудня, буде морозною. На всій території України падатиме сніг. Синоптики попереджають про сильну ожеледицю на дорогах.

Найбільше морози вдарять по Півночі України, зокрема до -10 градусів слід чекати на Чернігівщині.

Важливо В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптик назвав дати

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня, температура повітря у вівторок, 21 грудня, в Україні знизиться до -3...-9 градусів, а в Сумській та Чернігівській областях взагалі варто очікувати на -12 градусів навіть вдень. Вищими будуть градуси у південній частині, проте в середині тижня арктичне повітря добереться й туди.

За дороги та тротуари через морози нарешті легально вчепиться підступна ожеледиця, яка, періодично маскуючись під порядну, штовхатиметься аж до березня,

– зазначила Наталка Діденко.

Сніг 21 грудня місцями літатиме невеликий, десь просто втримуючись вологою хмарністю.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході температура повітря складатиме -5...-7 градусів. Водночас із самого ранку і до пізнього вечора сніжитиме. Водії закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю. На Сході ситуація ідентична – -5...-7 градусів на снігопади.

У північних регіонах також сніжитиме. Стовпчики термометрів покажуть аж до -8...-10 градусів вдень. Вночі слід чекати -10...-12 градусів. На Півдні буде трохи "тепліше" – температура повітря складатиме -2...-4 градуси. Місцями очікують незначні снігопади.

У Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається, -5...-7 градусів.

Погода у містах України 21 грудня

Ужгород – -1...-3

Львів – -4...-6

Івано-Франківськ – -4...-6

Тернопіль – -5...-7

Чернівці – -5...-7

Хмельницький – -5...-7

Луцьк – -5...-7

Рівне – -5...-7

Житомир – -6...-8

Вінниця – -5...-7

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -2...-4

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -5...-7

Черкаси – -5...-7

Чернігів – -8...-10

Суми – -9...-11

Полтава – -6...-8

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -3...-5

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 21 грудня / Фото Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

У вівторок в Україні температура повітря знизиться до -3...-9 градусів, в Сумській та Чернігівській областях до -9...-12 градусів. І це вдень! Вищими будуть градуси у південній частині, проте в середині тижня арктичне повітря добереться й туди.

Поступово, на тижні, морози міцнішатимуть і вночі досягатимуть -9...-16 градусів, місцями -18 градусів, вдень -5-...12 градусів.

За дороги та тротуари через морози нарешті легально вчепиться підступна ожеледиця, яка, періодично маскуючись під порядну, штовхатиметься аж до березня. Сніг завтра, 21-го грудня, місцями літатиме невеликий, десь просто втримуючись вологою хмарністю.