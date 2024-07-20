Місцями дощі з грозами, а на Півдні – знову спека: якою буде погода в Україні 21 липня

20 липня 2024, 14:56
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 21 липня, буде не такою спекотною порівнянно з минулими днями. Хоча в деяких містах стовпчики термометрів підіймуться на 1 – 2 градуси, однак на більшості територій – температура продовжує спадати.

Окрім того, в деяких областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Місцями – з грозами.

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Якою буде погода 21 липня

У неділю, 21 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Так, у більшості західних областей, а також на Вінниччині місцями будуть короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. На Закарпатті вдень опадів може бути більше, порівняно з іншими західними областями. На решті територій опадів не прогнозують. 

Погода у неділю також буде невітряною. За словами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, близько 3 – 8 метрів за секунду. 

Загалом, температура у західних та північних областях вночі сягатиме +14...+19 градусів, а вдень – +24...+29. В Карпатах буде значно прохолодніше, адже там вночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+15 градусів, а вдень – підіймуться до близько +20.

На решті територій вночі температура повітря сягатиме +17...+22, на Півдні – до +25. Вдень очікується від +29 до +34 градусів, а в південній частині країни місцями буде сильна спека до +36. 

Погода в обласних містах

  • Київ +27...+29
  • Ужгород +24...+26
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +27...+29
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +28...+30
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +34...+36
  • Сімферополь +33...+35
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +29...+31
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +27...+29
  • Полтава +28...+30
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +31...+33
  • Харків +30...+32


Прогноз погоди в Україні на 21 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак