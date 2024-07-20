Місцями дощі з грозами, а на Півдні – знову спека: якою буде погода в Україні 21 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 21 липня, буде не такою спекотною порівнянно з минулими днями. Хоча в деяких містах стовпчики термометрів підіймуться на 1 – 2 градуси, однак на більшості територій – температура продовжує спадати.
Окрім того, в деяких областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Місцями – з грозами.
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Якою буде погода 21 липня
У неділю, 21 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Так, у більшості західних областей, а також на Вінниччині місцями будуть короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. На Закарпатті вдень опадів може бути більше, порівняно з іншими західними областями. На решті територій опадів не прогнозують.
Погода у неділю також буде невітряною. За словами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, близько 3 – 8 метрів за секунду.
Загалом, температура у західних та північних областях вночі сягатиме +14...+19 градусів, а вдень – +24...+29. В Карпатах буде значно прохолодніше, адже там вночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+15 градусів, а вдень – підіймуться до близько +20.
На решті територій вночі температура повітря сягатиме +17...+22, на Півдні – до +25. Вдень очікується від +29 до +34 градусів, а в південній частині країни місцями буде сильна спека до +36.
Погода в обласних містах
- Київ +27...+29
- Ужгород +24...+26
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +27...+29
- Рівне +25...+27
- Житомир +26...+28
- Вінниця +28...+30
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +34...+36
- Сімферополь +33...+35
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +26...+28
- Суми +27...+29
- Полтава +28...+30
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +31...+33
- Харків +30...+32
Прогноз погоди в Україні на 21 липня / Карта Укргідрометцентру