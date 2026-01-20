У деякі області прийде відлига, в інших – ще до -20: погода на 21 січня

У середу, 21 січня, синоптики попереджають ще про холодну ніч та прохолодний день. Особливо це стосується західних і північних областей.

Найтепліше цього дня буде вдень на півдні країни та Закарпатті, де очікують навіть відлигу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 січня?

У середу буде мінлива хмарність.

День мине без опадів, але на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман,

– також попереджають синоптики.

Вітер у середу буде південно-західний, південний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

У західних, північних та Вінницькій областях нічна температура опуститься до -12 – -17, а місцями навіть до -20. Вдень буде -5 – -10.

На решті території країни вночі термометри показуватимуть -10 – -15, а вдень -2 – -7. Найтепліше буде на півдні країни та Закарпатті – від -3 до +2.

Яка температура буде в регіонах?

Київ -7...-5;

Ужгород -1…+1;

Львів -6...-4;

Івано-Франківськ -8...-6;

Тернопіль -8...-6;

Чернівці -7...-5;

Хмельницький -10…-8

Луцьк -6...-4;

Рівне -7...-5;

Житомир -7...-5;

Вінниця -6...-4;

Одеса 0…+2;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь +1…+3;

Черкаси -8...-6;

Чернігів -10...-8;

Суми -10...-8;

Полтава -8...-6;

Дніпро -5…-3;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -9…-7;

Харків -5...-3.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини