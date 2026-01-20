У деякі області прийде відлига, в інших – ще до -20: погода на 21 січня
У середу, 21 січня, синоптики попереджають ще про холодну ніч та прохолодний день. Особливо це стосується західних і північних областей.
Найтепліше цього дня буде вдень на півдні країни та Закарпатті, де очікують навіть відлигу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 21 січня?
У середу буде мінлива хмарність.
День мине без опадів, але на дорогах подекуди буде ожеледиця.
Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман,
– також попереджають синоптики.
Вітер у середу буде південно-західний, південний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
У західних, північних та Вінницькій областях нічна температура опуститься до -12 – -17, а місцями навіть до -20. Вдень буде -5 – -10.
На решті території країни вночі термометри показуватимуть -10 – -15, а вдень -2 – -7. Найтепліше буде на півдні країни та Закарпатті – від -3 до +2.
Яка температура буде в регіонах?
Київ -7...-5;
Ужгород -1…+1;
Львів -6...-4;
Івано-Франківськ -8...-6;
Тернопіль -8...-6;
Чернівці -7...-5;
Хмельницький -10…-8
Луцьк -6...-4;
Рівне -7...-5;
Житомир -7...-5;
Вінниця -6...-4;
Одеса 0…+2;
Миколаїв -1…+1;
Херсон -1…+1;
Сімферополь +1…+3;
Черкаси -8...-6;
Чернігів -10...-8;
Суми -10...-8;
Полтава -8...-6;
Дніпро -5…-3;
Запоріжжя -4…-2;
Донецьк -9…-7;
Луганськ -9…-7;
Харків -5...-3.
Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентр
