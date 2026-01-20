Укр Рус
20 січня, 16:08
2

У деякі області прийде відлига, в інших – ще до -20: погода на 21 січня

Софія Рожик

У середу, 21 січня, синоптики попереджають ще про холодну ніч та прохолодний день. Особливо це стосується західних і північних областей.

Найтепліше цього дня буде вдень на півдні країни та Закарпатті, де очікують навіть відлигу. Про це повідомляє Укргідрометцентр

Якою буде погода 21 січня?

У середу буде мінлива хмарність.

День мине без опадів, але на дорогах подекуди буде ожеледиця. 

Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман,
– також попереджають синоптики.

Вітер у середу буде південно-західний, південний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. 

У західних, північних та Вінницькій областях нічна температура опуститься до -12 – -17, а місцями навіть до -20. Вдень буде -5 – -10.

На решті території країни вночі термометри показуватимуть -10 – -15, а вдень -2 – -7. Найтепліше буде на півдні країни та Закарпатті – від -3 до +2.

Яка температура буде в регіонах?

  • Київ -7...-5;

  • Ужгород -1…+1;

  • Львів -6...-4;

  • Івано-Франківськ -8...-6;

  • Тернопіль -8...-6;

  • Чернівці -7...-5;

  • Хмельницький -10…-8

  • Луцьк -6...-4;

  • Рівне -7...-5;

  • Житомир -7...-5;

  • Вінниця -6...-4;

  • Одеса 0…+2;

  • Миколаїв -1…+1;

  • Херсон -1…+1;

  • Сімферополь +1…+3;

  • Черкаси -8...-6;

  • Чернігів -10...-8;

  • Суми -10...-8;

  • Полтава -8...-6;

  • Дніпро -5…-3;

  • Запоріжжя -4…-2;

  • Донецьк -9…-7;

  • Луганськ -9…-7;

  • Харків -5...-3.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентр

