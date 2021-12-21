Хурделиця відступить, але вдарять морози: прогноз погоди на 22 грудня

Погода в Україні у середу, 22 грудня, буде морозяною. Уночі стовпчики термометра опустяться до -17 градусів. Водночас снігопади припиняться у більшості регіонів України. Сніжитиме лише в Криму.

Найпрохолодніше буде на Сході. Там прогнозують вдень до -11 та вночі до -17 градусів. Найтепліше – на Півдні. Стовпчик термометра не опускатиметься нижче, аніж -4 градуси.

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На Заході середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Уночі стовпчик термометра показуватиме до -14 градусів.

Не обійде похолодання й столицю. У Києві вдень обіцяють до -8, вночі – до -13 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що арктичне повітря міцно вчепиться за усю територію України. Синоптикиня закликала людей бути обережними на слизьких дорогах та тротуарах.

Холоду та сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде рвучким – закутуйте підборіддя у шалик, а носа закривайте маскою,

– порадила Діденко.

Погода у містах України 22 грудня

Ужгород – -2...-4

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – -2...-4

Рівне – -3...-5

Житомир – -5...-7

Вінниця – -3...-5

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -2...-4

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -5...-7

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -6...-8

Суми – -7...-9

Полтава – -5...-7

Дніпро – -5...-7

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -8...-10

Луганськ – -8...-10

Харків – -9...+11

Київ – -6...-8



Прогноз погоди на 22 грудня / Фото Укргідрометцентру