Морози вночі та туман у більшості областей: прогноз погоди на 22 грудня
- 22 грудня в Україні хмарно з проясненнями, переважно без опадів, на північному сході місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
- Температура вночі від +2 до -3 градусів, вдень 0…+5 градусів, на Закарпатті та півдні вночі 0…+5 градусів, вдень +3…+8 градусів.
У понеділок, 22 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Переважно без опадів, але в деяких регіонах може піти невеликий дощ та мокрий сніг.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 22 грудня?
За даними синоптиків, у понеділок, 22 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями та переважно без опадів. лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.
Вітер очікується північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду.
Температура вночі може бути від +2 градусів до -3 градусів, а вдень 0…+5 градусів; на Закарпатті та півдні країни вночі 0…+5 градусів тепла, а вдень +3…+8 градусів.
Яку температуру прогнозують у регіонах?
- Київ +1…+3;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +2...+4;
- Івано-Франківськ +2...+4;
- Тернопіль +2...+4;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +5...+7;
- Кропивницький +2...+4;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +1…+3;
- Суми +1…+3;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +2...+4;
- Запоріжжя +3…+5;
- Донецьк +1…+3;
- Луганськ 0…+2;
- Харків +1…+3.
Прогноз погоди на 22 грудня / Фото Укргідрометцентру
Якою може бути погода найближчим часом?
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що на різдвяні свята в Україні на Лівобережжі, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях температура повітря вночі та вдень може знизитися і бути в межах від 0 до 6 градусів морозу.
На Сході та Північному Сході у цей же період, за словами синоптикині, температура повітря вночі може знизитися до 10 градусів морозу. Після 25 грудня, як пояснила синоптикиня, можливе подальше похолодання.
Крім того, Наталія Птуха пояснила, що протягом діб 24 і 25 грудня у більшості областей ще утримаються показники в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті вони становитимуть від 1 до 7 градусів тепла.