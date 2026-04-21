Буде прохолодно, а у деяких регіонах дощі та навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 22 квітня
22 квітня в Україна і надалі буде під холодним потоком повітря з півночі. У нічні години можливі заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 22 квітня?
22 квітня в Україну й надалі надходитиме холодне повітря з півночі Європи. У нічні години в більшості регіонів прогнозують заморозки, однак удень за рахунок малохмарної погоди температура поступово підвищуватиметься.
Суттєвих опадів не очікується через вплив області підвищеного тиску. Лише на сході атмосферний фронт принесе дощі, а вдень у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Небо загалом буде з мінливою хмарністю.
Вітер північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів, у більшості південних областей – +1…+6 градусів. На поверхні ґрунту також можливі заморозки до -3 градусів. Удень повітря прогріватиметься до +8…+13 градусів, у Карпатах – +3…+8.
Якою температура буде у великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +8...+10;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +8...+10.
Погода в Україні 22 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Скільки триватиме негода в Україні?
Негода в Україні збережеться до 30 квітня з хмарністю, дощами та сильним вітром.
З 27 квітня періодично дощитиме, тоді як температурні показники значно не зміняться. У нічні години температура поливатиметься в межах 1 – 8 градусів тепла, а у день повітря прогріватиметься до +9 – +14.