Дощ, град та шквали будуть лише у кількох областях: прогноз погоди на 22 липня

Середа, 22 липня, у більшості областей пройде зі спокійною погодою. Опади прогнозують лише місцями.

Також цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 22 липня?

На висотах на більшість території України надходитиме прохолодне повітря з північного заходу. Це зумовить відповідну погоду.

Найтеплішу погоду прогнозують на півдні та сході країни.

Температура вночі опуститься до +10 – +15, а вдень +21 – +26. У південній частині та східних областях вночі прогнозують +14 – +19, а вдень +24 – +29.

Вітер буде західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Також, як розповіли синоптики, в зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, а на Одещині – значний дощ, в окремих районах град та шквал 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території без опадів.

Яка буде температура повітря в обласних центрах?

Київ +21…+23

Ужгород +22…+24

Львів +19…+21

Івано-Франківськ +18…+20

Тернопіль +18…+20

Чернівці +20…+22

Хмельницький +18…+20

Луцьк +18…+20

Рівне +18…+20

Житомир +18…+20

Вінниця +18…+20

Одеса +24…+26

Миколаїв +26…+28

Херсон +26…+28

Сімферополь +27…+29

Кропивницький +24…+26

Черкаси +24…+26

Чернігів +20…+22

Суми +22…+24

Полтава +23…+25

Дніпро +24…+26

Запоріжжя +26…+28

Донецьк +26…+28

Луганськ +27…+29

Харків +23…+25

Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що у мережі знову пишуть про нову хвилю спеки у Європі. Але вона поки не становить загрози для України. У нас упродовж найближчих 5 діб, навпаки, очікується зниження температури повітря, розповів синоптик Іван Семиліт.