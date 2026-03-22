Місцями нічний мороз, але до +15 вдень: погода 23 березня
Погода у понеділок, 23 березня, порадує українців теплом до +15. Водночас подекуди вночі можливі невеликі морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 23 березня?
У понеділок синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність.
День пройде без опадів.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, а на півдні та сході країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Вдень буде переважно +8 – +13.
Найтепліше буде на півдні: вночі +2 – +7, вдень +10 – +15.
Якою буде температура в великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль+10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Синоптики прогнозують, що до кінця березня погода в Україні буде в межах середньої норми – не буде ані рекордних температур, ані небезпечних явищ. З 23 березня прийде потепління, але пізніше знову можливе незначне похолодання.
Водночас, як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу, найближчим часом в Україні серйозного снігу не очікується. Але невеликі дощі із мокрим снігом місцями можливі.