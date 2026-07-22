Дощі накриють південні регіони, а найхолодніше буде у Карпатах: погода на 23 липня
У четвер, 23 липня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та переважно комфортну лютню температуру повітря. Водночас атмосферний фронт зумовлюватиме опади у південних регіонах.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Яку прогнозують погоду?
За прогнозом синоптиків, південну частину країни у четвер накриють помірні дощі з грозами. На Одещині та в Криму опади будуть значними.
На решті території пануватиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей опадів не буде. Лише вдень на Заході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер прогнозують північно-західний, а у західних областях південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та сході дещо тепліше – +14…+19 градусів. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, а у східних областях пригріє до +29 градусів.
Найпрохолодніше буде у Карпатах: +3…+8 градусів уночі та +12…+17 градусів удень.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +21…+23
- Ужгород +24…+26
- Львів +21…+23
- Івано-Франківськ +20…+21
- Тернопіль +20…+22
- Чернівці +22…+24
- Хмельницький +19…+21
- Луцьк +20…+21
- Рівне +21…+23
- Житомир +19…+21
- Вінниця +20…+22
- Одеса +22…+24
- Миколаїв +21…+23
- Херсон +23…+25
- Сімферополь +23…+25
- Кропивницький +23…+25
- Черкаси +21…+23
- Чернігів +20…+22
- Суми +20…+22
- Полтава +22…+23
- Дніпро +22…+24
- Запоріжжя +23…+25
- Донецьк +25…+27
- Луганськ +28…+30
- Харків +22…+24
Нагадаємо, найближчими днями по областях не очікується значних коливань температури повітря. Лише на південному сході країни місцями пригріватиме до +32 градусів.