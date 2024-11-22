Посилення морозу, значні снігопади та ожеледиця: прогноз погоди на 23 листопада
Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде хмарною. Йтиме сніг, подекуди значні опади. Також у частині областей посилиться мороз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 23 листопада в Україні
На Заході невеликий, вночі у Карпатах помірний сніг. Вночі вже -3 – -8 градусів, вдень близько 0.
У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вдень подекуди невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.
Тим часом на решті території України помірні, подекуди значні опади переважно у вигляді дощу. Протягом доби +3 – +8 градусів. Однак, на Сході та Південному Сході тепліше, – вдень +8 – +13 градусів. У Криму вночі +8 – +13, вдень +11 – +16 градусів.
Також синоптики попередили, що в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях пориви 17 – 22 метри на секунду. Вночі на Півдні подекуди 25 метрів на секунду.
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Температура у великих містах
- Київ -1 – +1
- Ужгород -1 – +1
- Львів -1 – +1
- Івано-Франківськ -1 – +1
- Тернопіль -1 – +1
- Чернівці -1 – +1
- Хмельницький -1 – +1
- Луцьк -1 – +1
- Рівне -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +4 – +6
- Миколаїв +4 – +6
- Херсон +9 – +11
- Сімферополь +13 – +15
- Кропивницький +4 – +6
- Черкаси +0 – +2
- Чернігів -1 – +1
- Суми +3 – +5
- Полтава +4 – +6
- Дніпро +4 – +6
- Запоріжжя +10 – +12
- Донецьк +12 – +14
- Луганськ +11 – +13
- Харків +9 – +11