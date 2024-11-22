Посилення морозу, значні снігопади та ожеледиця: прогноз погоди на 23 листопада

22 листопада 2024, 15:26
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Автор: Юлія Муріна

Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде хмарною. Йтиме сніг, подекуди значні опади. Також у частині областей посилиться мороз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 23 листопада в Україні

На Заході невеликий, вночі у Карпатах помірний сніг. Вночі вже -3 – -8 градусів, вдень близько 0.

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вдень подекуди невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів. 

Тим часом на решті території України помірні, подекуди значні опади переважно у вигляді дощу. Протягом доби +3 – +8 градусів. Однак, на Сході та Південному Сході тепліше, – вдень +8 – +13 градусів. У Криму вночі +8 – +13, вдень +11 – +16 градусів.

Також синоптики попередили, що в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях пориви 17 – 22 метри на секунду. Вночі на Півдні подекуди 25 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 23 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород -1 – +1
  • Львів -1 – +1
  • Івано-Франківськ -1 – +1
  • Тернопіль -1 – +1
  • Чернівці -1 – +1
  • Хмельницький -1 – +1
  • Луцьк -1 – +1
  • Рівне -1 – +1
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +4 – +6
  • Миколаїв +4 – +6
  • Херсон +9 – +11
  • Сімферополь +13 – +15
  • Кропивницький +4 – +6
  • Черкаси +0 – +2
  • Чернігів -1 – +1
  • Суми +3 – +5
  • Полтава +4 – +6
  • Дніпро +4 – +6
  • Запоріжжя +10 – +12
  • Донецьк +12 – +14
  • Луганськ +11 – +13
  • Харків +9 – +11