В Україні світитиме сонце, лише на Заході – грози: прогноз погоди на 23 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 23 серпня, буде сухою та теплою. У більшості регіонів світитиме сонце, лише на Заході – грози.
Метеорологи також повідомляють, що на Тернопільщині, Київщині та Полтавщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Погода в областях України
Попри опади у вісьмої регіонах температура повітря у західних областях коливатиметься від +19 до +26 градусів. На Сході світитиме сонце – там варто очікувати найбільшого тепла – +26...+28 градусів.
У північних регіонах синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +24...+26 градусів. На Півдні 23 серпня також без опадів. Температура підніметься до +25...+28 градусів.
У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +26 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +24...+26
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +19...+21
Рівне – +21...+23
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – ++26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26