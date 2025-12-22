Укр Рус
24 Канал Новини України У більшості областей місцями мокрий сніг, уночі морози до -7: погода в Україні на 23 грудня
22 грудня, 17:26
2

У більшості областей місцями мокрий сніг, уночі морози до -7: погода в Україні на 23 грудня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 грудня, принесе невеликий мокрий сніг у більшість областей. Уночі у деяких регіонах ударять морози до -7 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Похолодання та сильні морози вже близько: коли зміниться погода 

Якою буде погода в Україні 23 грудня?

За даними синоптиків, в Україні у вівторок буде хмарно. Вночі опадів не очікується, а вдень по всій країні, крім південного сходу, місцями може випасти невеликий мокрий сніг. В Одеській області мокрий сніг може випасти з дощем. 

Вітер 23 грудня буде переважно північний, зі швидкістю 3 – 8 метри на секунду. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.

Уночі на північному сході прогнозують морози з температурою від -2 до -7 градусів. А вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни очікується від 0 до +5 градусів.

У Києві вночі та вдень близько буде 0 градусів, удень – місцями невеликий мокрий сніг.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львів 0...+2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль -1...+1;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький -1...+1;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир 0…-2;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв +2...+4;
  • Херсон 0...+2;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів 0…+2;
  • Суми -1…+1;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя 0…+2;
  • Донецьк 0…+2;
  • Луганськ 0…+2;
  • Харків -1…+1.


Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчими днями?

  • За даними представниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, на Різдво в країні очікується незначний мокрий сніг, переважно в західних областях. Водночас по всій країні можливі тумани.
  • Також, за даними синоптиків, у тиждень з 22 по 28 грудня очікується суттєве похолодання та морози з можливими снігопадами та хуртовинами у різних регіонах. Температури у різні дні коливатимуться від -13 градусів вночі до +7 градусів вдень.