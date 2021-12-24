"Плюсова" температура та заметілі: прогноз погоди на 25 грудня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у суботу, 25 грудня, змінить курс на потепління. Зокрема, у більшості областей вдень обіцяють "плюсову температуру".
Найтепліше буде на Півдні. Повітря там прогріється до +7...+9 градусів.
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Середня денна температура на Заході становитиме 0...+2 градуси. Тим часом на Сході прогнозують легенький мороз. Стовпчики термометрів опустяться там до -1 градуса.
У Києві обіцяють 0...+2 градуси.
У більшості областей прогнозують мокрий сніг з дощем. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі південних областей та Криму.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що субота стане приємною паузою поміж морозами. Водночас вже наступного дня – 26 грудня – "мінусова" температура повернеться в українські міста та села.
Діденко радить людям запастися теплим та зручним зимовим взуттям. Бо погодні примхи – вже не за горами.
Так, саме на Різдво, 25-го грудня, температура повітря в більшості областей України після сьогоднішніх морозів і перед недільними становитиме від 2 морозу до 4 тепла,
– наголосила синоптикиня.
Погода у містах України 25 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2
Погода на 25 грудня / Фото Укргідрометцентр