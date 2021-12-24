"Плюсова" температура та заметілі: прогноз погоди на 25 грудня

Погода в Україні у суботу, 25 грудня, змінить курс на потепління. Зокрема, у більшості областей вдень обіцяють "плюсову температуру".

Найтепліше буде на Півдні. Повітря там прогріється до +7...+9 градусів.

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Середня денна температура на Заході становитиме 0...+2 градуси. Тим часом на Сході прогнозують легенький мороз. Стовпчики термометрів опустяться там до -1 градуса.

У Києві обіцяють 0...+2 градуси.

У більшості областей прогнозують мокрий сніг з дощем. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі південних областей та Криму.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що субота стане приємною паузою поміж морозами. Водночас вже наступного дня – 26 грудня – "мінусова" температура повернеться в українські міста та села.

Діденко радить людям запастися теплим та зручним зимовим взуттям. Бо погодні примхи – вже не за горами.

Так, саме на Різдво, 25-го грудня, температура повітря в більшості областей України після сьогоднішніх морозів і перед недільними становитиме від 2 морозу до 4 тепла,

– наголосила синоптикиня.

Погода у містах України 25 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2

Погода на 25 грудня / Фото Укргідрометцентр