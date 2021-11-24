Без опадів, але вітряно: прогноз погоди на 25 листопада

Погода в Україні у четвер, 25 листопада, буде ясною та трохи теплішою, аніж напередодні. Максимально стовпчики термометрів підіймуться лише у двох областях до +8 градусів.

Удень температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Найтепліше буде в Одесі та у Львові – +6...+8 градусів.

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У східних областях повітря прогнозують холоднішим – +3...+5 градусів, а в Луганську та Сумах – +2...+4 градусів.

Ні снігу, ні дощу синоптики не обіцяють. Вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер посилиться вітер у північних, західних та центральних областях.

Будьте обережні та закутуйтесь щільніше,

– порадила синоптикиня.

До речі, суху погоду вона пояснила антициклоном, який накриє майже всі області.

У Києві температура повітря буде на рівні +3...+5 градусів. Дутиме сильний вітер з південного напрямку.

Погода у містах України на 25 листопада

Ужгород – +4...+6

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – -2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 25 листопада / Карта Укргідрометцентру