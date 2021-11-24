Без опадів, але вітряно: прогноз погоди на 25 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 25 листопада, буде ясною та трохи теплішою, аніж напередодні. Максимально стовпчики термометрів підіймуться лише у двох областях до +8 градусів.
Удень температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Найтепліше буде в Одесі та у Львові – +6...+8 градусів.
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У східних областях повітря прогнозують холоднішим – +3...+5 градусів, а в Луганську та Сумах – +2...+4 градусів.
Ні снігу, ні дощу синоптики не обіцяють. Вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер посилиться вітер у північних, західних та центральних областях.
Будьте обережні та закутуйтесь щільніше,
– порадила синоптикиня.
До речі, суху погоду вона пояснила антициклоном, який накриє майже всі області.
У Києві температура повітря буде на рівні +3...+5 градусів. Дутиме сильний вітер з південного напрямку.
Погода у містах України на 25 листопада
Ужгород – +4...+6
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – -2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 25 листопада / Карта Укргідрометцентру