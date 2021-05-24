Прогноз погоди на 25 травня: на Заході знов дощитиме, а в інших областях – сухо і хмарно

Погода в Україні у вівторок, 25 травня, буде теплою, але з великою кількістю опадів на Заході. Вже традиційно, мешканцям західних областей треба буде носити із собою парасольки.
Натомість у решті областей України суттєвих опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
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Протягом усього дня на Західній Україні триматиметься хмарна погода. Увесь день падатиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Стовпчики термометрів там покажуть +22...+24 градуси. Хмарна погода буде і на Східній Україні. Однак там опади малоймовірні. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
Небо у північних областях також буде у полоні хмар. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Ранок та день на Півдні Україні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси.
Похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 25 травня
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +23...+25
Київ – +21...+23