Прогноз погоди на 25 травня: на Заході знов дощитиме, а в інших областях – сухо і хмарно

Погода в Україні у вівторок, 25 травня, буде теплою, але з великою кількістю опадів на Заході. Вже традиційно, мешканцям західних областей треба буде носити із собою парасольки.

Натомість у решті областей України суттєвих опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

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Протягом усього дня на Західній Україні триматиметься хмарна погода. Увесь день падатиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Стовпчики термометрів там покажуть +22...+24 градуси. Хмарна погода буде і на Східній Україні. Однак там опади малоймовірні. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Небо у північних областях також буде у полоні хмар. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Ранок та день на Півдні Україні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси.

Похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 25 травня

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25

Київ – +21...+23

Прогноз погоди на 25 травня / Фото Укргідрометцентру