Дощитиме лише в кількох регіонах, в інших – до +29: прогноз погоди на 26 липня
Неділя, 26 липня, пройде в Україні зі спекою до +29. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі та грози.
На небі цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 26 липня
За даними синоптиків, у східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму пройдуть короткочасні дощі та грози, а на Луганщині та Донеччині – значні дощі.
На решті території України буде без опадів.
Вітер цього дня буде північно-західний, а на Заході – південно-західний. Швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11 – +16, а вдень +24 – +29, ти часом у східних областях – +20 – +25. Найпрохолодніше буде у Карпатах: вночі +5 – +10, вдень +17 – +22.
Погода у великих містах
- Київ +24…+26;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +24…+26;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Інфографіка Укргідрометцентру
До слова, найближчими днями в Україні очікується комфортна літня погода без істотних опадів. Але вже на початку наступного тижня наша країна буде однією з найтепліших в Європі.
Так, у понеділок, 27 липня, по території України прогнозують вищу температуру повітря, ніж у Німеччині чи Польщі – до +33.