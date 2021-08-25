Грози в центральній Україні та сонце у інших регіонах: прогноз погоди на 26 серпня

Погода в Україні у четвер, 26 серпня, буде подекуди сонячною. Однак дощитиме у центральних, північних та деяких південних областях.

Грози не прогнозують тільки на Заході України, а також у східному та подекуди південному регіоні. Температура повітря зміниться на кілька градусів – у більшості регіонів потеплішає.

Прогноз погоди у регіонах України 26 серпня

На Заході прогнозують сонячну погоду без опадів. Такої ж погоди варто очікувати на Харківщині, Луганщині, Донеччині, а також у Херсонщині та у Сімферополі.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що буде "синоптична ситуація нестійка".

Дощі, можливо, з грозами, пройдуть у північних областях, у центральній частині, зачепить Одещину, Чернівецьку та Івано-Франківську область,

– повідомила Діденко.

Текст публікації Наталки Діденко:

У четвер на Сході та південному сході України буде спекотно – +25…+30 градусів.

На Півдні та у Центрі – +23+28 градусів, а на Вінниччині – +22...+23 градуси.

На Півночі – +17...+22 градуси.

У західній частині – +19...+23 градуси.

У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається орієнтовно +19 градусів тепла.

У найближчі неділю – понеділок стрибне у Києві до +30...+33 градусів, та ненадовго.

Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 26 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19..+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +18...+20

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +20..+22

Суми – +22...+24

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +28...+30

Харків –+28...+30

Київ – +18...+20



Погода 26 серпня / Карта Укргідрометцентру