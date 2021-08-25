Грози в центральній Україні та сонце у інших регіонах: прогноз погоди на 26 серпня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у четвер, 26 серпня, буде подекуди сонячною. Однак дощитиме у центральних, північних та деяких південних областях.
Грози не прогнозують тільки на Заході України, а також у східному та подекуди південному регіоні. Температура повітря зміниться на кілька градусів – у більшості регіонів потеплішає.
Прогноз погоди у регіонах України 26 серпня
На Заході прогнозують сонячну погоду без опадів. Такої ж погоди варто очікувати на Харківщині, Луганщині, Донеччині, а також у Херсонщині та у Сімферополі.
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що буде "синоптична ситуація нестійка".
Дощі, можливо, з грозами, пройдуть у північних областях, у центральній частині, зачепить Одещину, Чернівецьку та Івано-Франківську область,
– повідомила Діденко.
Текст публікації Наталки Діденко:
У четвер на Сході та південному сході України буде спекотно – +25…+30 градусів.
На Півдні та у Центрі – +23+28 градусів, а на Вінниччині – +22...+23 градуси.
На Півночі – +17...+22 градуси.
У західній частині – +19...+23 градуси.
У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається орієнтовно +19 градусів тепла.
У найближчі неділю – понеділок стрибне у Києві до +30...+33 градусів, та ненадовго.
Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 26 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +19..+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +18...+20
Житомир – +19...+21
Вінниця – +20...+22
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +20..+22
Суми – +22...+24
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +28...+30
Харків –+28...+30
Київ – +18...+20
Погода 26 серпня / Карта Укргідрометцентру