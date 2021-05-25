Прогноз погоди на 26 травня: майже по всій Україні буде сухо та тепло

Погода в Україні 26 травня буде сонячною й теплою. Опади можливі лише на Прикарпатті, Буковині, Житомирі, Києві, Вінниці та Чернігові.
Середня температура повітря коливатиметься у межах +19...+27 градусів. Найтепліше буде на сході та півдні.
Рекомендуємо Наприкінці травня в Україну сунуть потужні грози: фото
У західних областях температура повітря прогріється до +19...+21 градуса. На градус тепліше буде на Тернопільщині. Водночас в Івано-Франківській та Чернівецькій областях може падати невеликий дощ.
Мешканці сходу та півдня зможуть порадіти вже майже літньому сонечку. Синоптики прогнозують +22...+26 градусів. У Херсоні та Запоріжжі температура повітря прогріється до +27 градусів.
У Центрі України синоптики прогнозують +23...+25 градусів. Небо буде сонячним.
У Києві 26 травня дощитиме. Крім того, синоптики попереджають мешканців столиці про грози. Температура повітря у місті становитиме +20...+22 градусів.
Де будуть грози
- У Вінницькій області;
- Чернігівській;
- Київській;
- Житомирській.
Прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, через Україну 26 травня проходитиме атмосферний фронт.
Цікаво У Києві зафіксували початок метеорологічного літа
Дощі та періодично грози ймовірні у північних областях України, місцями на заході, на Вінниччині та торкатимуться Черкащини, Кропивницького з районами й Полтавщини. На решті нашої території буде сухо та сонячно,
– розповіла синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на середу, 26 травня
Ужгород – +19...+21
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +20...+22
Вінниця – +21...+23
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +20...+22
Прогноз погоди на 26 травня / Карта Укргідрометцентру