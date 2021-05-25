Прогноз погоди на 26 травня: майже по всій Україні буде сухо та тепло

Погода в Україні 26 травня буде сонячною й теплою. Опади можливі лише на Прикарпатті, Буковині, Житомирі, Києві, Вінниці та Чернігові.

Середня температура повітря коливатиметься у межах +19...+27 градусів. Найтепліше буде на сході та півдні.

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У західних областях температура повітря прогріється до +19...+21 градуса. На градус тепліше буде на Тернопільщині. Водночас в Івано-Франківській та Чернівецькій областях може падати невеликий дощ.

Мешканці сходу та півдня зможуть порадіти вже майже літньому сонечку. Синоптики прогнозують +22...+26 градусів. У Херсоні та Запоріжжі температура повітря прогріється до +27 градусів.

У Центрі України синоптики прогнозують +23...+25 градусів. Небо буде сонячним.

У Києві 26 травня дощитиме. Крім того, синоптики попереджають мешканців столиці про грози. Температура повітря у місті становитиме +20...+22 градусів.

Де будуть грози

У Вінницькій області;

Чернігівській;

Київській;

Житомирській.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, через Україну 26 травня проходитиме атмосферний фронт.

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Дощі та періодично грози ймовірні у північних областях України, місцями на заході, на Вінниччині та торкатимуться Черкащини, Кропивницького з районами й Полтавщини. На решті нашої території буде сухо та сонячно,

– розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на середу, 26 травня

Ужгород – +19...+21

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +20...+22

Вінниця – +21...+23

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +20...+22



Прогноз погоди на 26 травня / Карта Укргідрометцентру