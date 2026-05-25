В одному регіоні вдарить спека у 30 градусів, але подекуди – дощі: прогноз погоди на 26 травня

Поступово в Україну надходить літо з його гарячими температурами. Проте спекотно буде не всюди. Частину областей накриють дощі.

Деталі про погодні умови, яких варто очікувати у вівторок, 26 травня, розповіли в Укргідрометцентрі.

Що відомо про погоду на 26 травня?

Загалом, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише в північних і східних областях, а також у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській, удень місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а вдень по всій території України, крім Закарпаття, пориви посилюватимуться до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 11 – 16 градусів, удень – від 21 до 26.

На Закарпатті повітря прогріється до 30 градусів, тоді як у східних і північно-східних регіонах очікується прохолодніше – від 17 до 22 градусів.

Зверніть увагу! На 26 травня майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +22...+24;

Ужгород +27...+29;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +26...+27;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +25...+26;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +17...+19;

Суми +16...+18;

Полтава +19...+21;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +20...+22;

Луганськ +18...+20;

Харків +19...+21.



Прогноз погоди на 26 травня / Укргідрометцентр

Коли буде похолодання?

Найближчими днями в Україні очікується суттєве й тривале похолодання – температура може знизитися на 10 – 15 градусів. Разом із цим прогнозують дощі, грози та посилення вітру. Спочатку температурний фон відповідатиме сезонній нормі, однак згодом стане нижчим за середні показники.

Загалом погода залишатиметься нестійкою ще щонайменше кілька днів, із періодичними дощами, шквалами та місцями грозами і зливами.