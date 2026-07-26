В одних регіонах – спека +30, а в інших – грози і шквали: яка погода буде в Україні 27 липня
У понеділок, 27 липня, в Україні очікується різна погода. Одні області накриє негода у вигляді грози, на інші чекає спека без опадів.
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 27 липня.
Яка погода буде 27 липня?
Синоптики попереджають, що вдень у західних областях пройдуть грози, в окремих районах можливі також град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Тим часом на решті території України опадів не передбачається.
Де будуть грози 27 липня / Фото Укргідрометцентр
Щодо температури повітря, то уночі вона особливо не відрізнятиметься. На заході вона коливатиметься у межах 14 – 19 градусів, у північних і центральних та східних областях – 16 – 19 градусів, а на півдні та південному сході – 18 – 22 градусів.
Вдень найспекотніше буде у північних і центральних областях. Там температура повітря прогріється до 28 – 30 градусів тепла. На півдні очікуються температурні показники у 26 – 28 градусів, а на сході і заході – 25 – 27.
Зверніть увагу! 27 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях і Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +28…+30;
- Ужгород +24…+26;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +25…+27;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +27…+29;
- Житомир +27…+29;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +27…+29;
- Суми +25…+27;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +27…+29;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +25…+27.
Якою буде погода в Україні 27 липня / Фото Укргідрометцентр
До слова, за прогнозами синоптиків, у серпні в Україні буде тепліше, ніж зазвичай. Середня температура повітря очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів у більшості регіонів буде в межах норми. Середня температура становитиме 21 – 25 градусів.