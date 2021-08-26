Україну накриють дощі та похолодає: прогноз погоди на 27 серпня

Погода в Україні в п'ятницю, 27 серпня, буде дощовою. Опади очікують майже у всіх регіонах, окрім центральних областей.

Майже у всіх областях температура повітря знизиться на декілька градусів. Найтепліше буде у східному регіоні та в Криму.

До теми Літо в Україні щороку ставатиме спекотнішим, – кліматологиня

Прогноз погоди у регіонах України 27 серпня

Увесь західний регіон України потерпатиме від дощу. Ба більше, там температура вдень коливатиметься у межах +17...+22 градусів, а вночі опуститься в середньому до +9...+11 градусів.

Дощитиме також у північних, східних та південних областях. Щоправда, там буде тепліше, ніж на Заході, – в середньому до +22...+28 градусів.

Сонячно й без дощу буде на:

Вінниччині;

Житомирщині;

Київщині;

Черкащині;

Кіровоградщині;

Миколаївщині.

У Києві п'ятниця буде сухою, з денною температурою повітря +22...+23 градуси,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Ба більше, вона розповіла, що у неділю та понеділок (29 – 30 серпня – 24 канал) у столиці температура "стрибне" до +27...+29 градусів. Однак потім знову похолодає.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 27 серпня

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19..+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +18...+20

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +21...+23

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +20..+22

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків –+24...+26

Київ – +21...+23



Погода 27 серпня / Карта Укргідрометцентру