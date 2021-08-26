Україну накриють дощі та похолодає: прогноз погоди на 27 серпня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні в п'ятницю, 27 серпня, буде дощовою. Опади очікують майже у всіх регіонах, окрім центральних областей.
Майже у всіх областях температура повітря знизиться на декілька градусів. Найтепліше буде у східному регіоні та в Криму.
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Прогноз погоди у регіонах України 27 серпня
Увесь західний регіон України потерпатиме від дощу. Ба більше, там температура вдень коливатиметься у межах +17...+22 градусів, а вночі опуститься в середньому до +9...+11 градусів.
Дощитиме також у північних, східних та південних областях. Щоправда, там буде тепліше, ніж на Заході, – в середньому до +22...+28 градусів.
Сонячно й без дощу буде на:
- Вінниччині;
- Житомирщині;
- Київщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині.
У Києві п'ятниця буде сухою, з денною температурою повітря +22...+23 градуси,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Ба більше, вона розповіла, що у неділю та понеділок (29 – 30 серпня – 24 канал) у столиці температура "стрибне" до +27...+29 градусів. Однак потім знову похолодає.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 27 серпня
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +19..+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +18...+20
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +21...+23
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +20..+22
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +27...+29
Харків –+24...+26
Київ – +21...+23
Погода 27 серпня / Карта Укргідрометцентру