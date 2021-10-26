Вночі все ще з мінусом, а вдень до +13: прогноз погоди на 27 жовтня

Погода в Україні у середу, 27 жовтня буде сонячною та без опадів. Хоча у низці регіонів все ще буде досить прохолодно, все ж у більшості кінець місяця потішить хорошою погодою.

Найтепліше 27 жовтня буде в окупованому Криму, на Одещині та у Вінницькій області. Там стовпчики термометрів вдень досягатимуть аж +10...+13 градусів.

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На Закарпатті та Хмельниччині прогнозують від +9 до +11 градусів. У більшості інших регіонів Заходу температура коливатиметься у межах +10...+12 градусів. Опадів не буде. На Сході та Півночі буде найхолодніше: температура повітря на Луганщині та Сумщині опуститься до +8 градусів. Втім, вже найближчими днями там ставатиме тепліше.

На Півдні ситуація кардинально не відрізнятиметься. На Одещині та в окупованому Криму буде тепліше, ніж на Миколаївщині та Херсонщині. У цих регіонах прогнозують +10...+13 градусів.

У середу, 27 жовтня, у Києві – невеликий "мінус" вночі, а вдень очікується також до +10...+12 градусів. Водночас опадів у столиці протягом дня не прогнозують.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, вночі температура опускатиметься нижче нуля. Вдень буде досить прохолодно на Сході. Водночас спостерігатиметься тенденція до поступового потепління.

Але надалі нічні "мінуси" розчинятимуться у теплішому повітрі, вдень стовпчики термометрів поповзуть відчутно вище,

– запевнила вона у фейсбуці.

Крім цього, Діденко розповіла й про те, якою буде погода у Києві. До кінця жовтня там потепліє на кілька градусів. При цьому, на вихідні може бути рвучкий вітер.

Прогноз погоди у містах України на 27 жовтня:

Ужгород – +9...+11

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +9...+11

Київ – +10...+12



Погода в Україні 27 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Повний текст допису синоптикині Наталки Діденко у фейсбуці:

"Мадам Rozamunde, тобто антициклон на таке чудове ім'я в стилі Фаїни Раневської, стане завтра причиною сухої погоди практично в усій континентальній Європі. В Україні 27 го жовтня буде багато сонця, опадів не очікується. Намагатимуться хвости атмосферних фронтів зачепити північну нашу частину, хоча б збільшенням хмарності, проте мадам Rozamunde рішуче відганятиме їх атмосферним віником. Нарешті стануть виднішими порухи теплішого повітря. Найближчої ночі ще затримуються "мінуси" , вдень буде холоднувато на Сході та північному сході, але все ж – явна тенденція до поступового потепління.

У ніч на середу в Україні від +4 до -4 градуси, місцями до -5...-7 градусів. Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +9...+12 градусів, на Півдні +11...+14 градусів. Але надалі – тадам!! – нічні "мінуси" розчинятимуться у теплішому повітрі, вдень стовпчики термометрів поповзуть відчутно вище. Вихідні плануйте з урахуванням прогнозу: буде сонячно і, не побоюсь цього слова, тепло, +10...+15 градусів, в західних областях до +18 градусів!

У Києві 27 жовтня опадів не передбачається. Ніч ще холодна, з невеликим "мінусом", завтра вдень очікується +10...+12 градусів. До кінця тижня у столиці й вночі, і вдень потепліє на кілька градусів. Врахуйте, що в суботу та неділю може бути рвучкий вітер.