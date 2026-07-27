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24 Канал Новини України До +29 градусів, але переважно з грозами: прогноз погоди на 28 липня
27 липня, 17:37
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До +29 градусів, але переважно з грозами: прогноз погоди на 28 липня

Дарія Черниш

У вівторок, 28 липня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та тепло до +29 градусів. Водночас більшість областей накриють опади.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі йтимуть майже по всій території країни, тоді як у східних та південно-східних регіонах вночі опадів не очікується.

Вдень у північно-східних та більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями опади будуть з грозою, градом і шквалами до 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, у центральних областях, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями прогнозують значні дощі.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Заході країни вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години становитиме +13...+18 градусів, а у західних областях буде в межах +10...+15 градусів. Вдень повітря прогріється до +21...+26 градусів, а на південному сході країни пригріє до +29 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +21…+23;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +21…+23;
  • Івано-Франківськ +20…+22;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +22…+24;
  • Хмельницький +19…+21;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +19…+21;
  • Вінниця +20…+22;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +20…+22;
  • Суми +18…+20;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 28 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики попереджали низку регіонів про негоду, в тому числі на 28 липня. Через погіршення погодних умов подекуди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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