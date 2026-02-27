Від -12 вночі до +11 вдень: прогноз погоди на 28 лютого

У суботу, 28 лютого, в Україні подекуди утримуватимуться морози до -12. На небі цього дня буде мінлива хмарність.

Про це пише Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи прийде різке потепління в Україну, і коли підвищиться температура

Якою буде погода 28 лютого?

Субота мине без опадів.

Вночі та вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди прогнозують туман.

А на дорогах усюди, окрім півдня та Закарпаття, місцями очікується ожеледиця.

Вітер цього дня буде південно-західний, а у східних та південних областях – північно-східний. Його швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6 морозу, а у Карпатах та східних областях навіть -7 – -12.

Денна температура переважно становитиме 0 – +5 тепла. Але на заході та півдні країни буде найтепліше – +6 – +11.

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +2...+4;

Ужгород +8...+10;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці+8...+10;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +8...+10;

Рівне +6...+8;

Житомир +2...+4;

Вінниця +3...+5;

Одеса +7...+9;

Миколаїв +7...+9;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +7...+9;

Кропивницький +4...+6;

Черкаси +2...+4;

Чернігів 0...+2;

Суми 0...+2;

Полтава +1...+3;

Дніпро +4...+6;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +3...+5;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+2.

Прогноз погоди на 28 лютого / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини