27 лютого, 15:52
Від -12 вночі до +11 вдень: прогноз погоди на 28 лютого

Софія Рожик

У суботу, 28 лютого, в Україні подекуди утримуватимуться морози до -12. На небі цього дня буде мінлива хмарність.

Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 28 лютого?

Субота мине без опадів.

Вночі та вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди прогнозують туман.

А на дорогах усюди, окрім півдня та Закарпаття, місцями очікується ожеледиця.

Вітер цього дня буде південно-західний, а у східних та південних областях – північно-східний. Його швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6 морозу, а у Карпатах та східних областях навіть -7 – -12.

Денна температура переважно становитиме 0 – +5 тепла. Але на заході та півдні країни буде найтепліше – +6 – +11.

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +7...+9;
  • Чернівці+8...+10;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +2...+4;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +7...+9;
  • Миколаїв +7...+9;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +7...+9;
  • Кропивницький +4...+6;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів 0...+2;
  • Суми 0...+2;
  • Полтава +1...+3;
  • Дніпро +4...+6;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +3...+5;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків 0...+2.

Прогноз погоди на 28 лютого / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • Березень в Україні переважно буде теплим. Очікується, що температура повітря буде у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.

  • Водночас до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу можливе підвищення рівня води. Тож жовтий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях. Тим часом у Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиць – там введено помаранчевий рівень.