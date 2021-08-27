Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня

Погода в Україні у суботу, 28 серпня, уже по-справжньому нагадуватиме осінню. На більшості територій України буде хмарно з проясненням.

Тепле літнє проміння у суботу зігріватиме лише мешканців Сходу. На Заході ж литимуть дощі, а температура опуститься до +20...+22 градуси.

До слова Похолодання і дощі на Заході: якою буде погода в останні вихідні літа

Погода в Україні 28 серпня

У суботу, 28 серпня, дощі прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Там температура повітря удень становитиме від +20 до +23 градусів. Уночі значне похолодання – +10...+13 градусів.

На решті територій буде сухо. На північному заході та у центрі буде дещо тепліше – +22...+26 градусів вдень, +12...+14 градусів вночі.

Найспекотніше буде на Півдні та на Сході: тут повітря ще буде теплим, а позначки термометрів перевалюватимуть за +30. Найспекотніше – на Луганщині, Харківщині та у Криму – +29...+31 градус.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21..+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +26...+28

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +22..+24

Суми – +24...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків –+28...+30

Київ – +23...+25



Прогноз погоди 28 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру