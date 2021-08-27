Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у суботу, 28 серпня, уже по-справжньому нагадуватиме осінню. На більшості територій України буде хмарно з проясненням.
Тепле літнє проміння у суботу зігріватиме лише мешканців Сходу. На Заході ж литимуть дощі, а температура опуститься до +20...+22 градуси.
До слова Похолодання і дощі на Заході: якою буде погода в останні вихідні літа
Погода в Україні 28 серпня
У суботу, 28 серпня, дощі прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Там температура повітря удень становитиме від +20 до +23 градусів. Уночі значне похолодання – +10...+13 градусів.
На решті територій буде сухо. На північному заході та у центрі буде дещо тепліше – +22...+26 градусів вдень, +12...+14 градусів вночі.
Найспекотніше буде на Півдні та на Сході: тут повітря ще буде теплим, а позначки термометрів перевалюватимуть за +30. Найспекотніше – на Луганщині, Харківщині та у Криму – +29...+31 градус.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21..+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +22...+24
Вінниця – +26...+28
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +22..+24
Суми – +24...+25
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків –+28...+30
Київ – +23...+25
Прогноз погоди 28 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру