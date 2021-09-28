В Україні буде сонячно, але прохолодно: прогноз погоди на 29 вересня

Погода в Україні у середу 29 вересня, буде прохолодною. Максимально температура повітря підійметься до +17 градусів й лише на Півдні країни.

Середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах +13...+15 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

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Найхолодніше у середу буде у центральних та північних областях. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а на заході – 7 – 12 метрів на секунду.

Де буде найтепліше

У Сімферополі,

Закарпатській області,

Херсонській,

Одеській.

У цих регіонах синоптики прогнозують +15...+17 градусів, на Закарпатті трохи більше – +17...+19 градусів.

У Києві буде свіжо та прохолодно. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +12...+14 градусів.

Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий. Дощі Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожать повітря кілька крапель,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 29 вересня

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +12...+14



Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / Карта Укргідрометцентру