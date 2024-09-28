Сильний дощ і пориви вітру: у кількох областях прогнозують різке погіршення погоди

У деяких регіонах України у неділю, 29 вересня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують, що погода різко зміниться.

Передбачають погіршення погодних умов на Львівщині. також мовиться і про Хмельницьку область.

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У Львівській області пройдуть дощі

Зокрема, на Львівщині синоптики прогнозують опади. Очікується 15-49 міліметрів опадів за 12 годин і менше. На півдні регіону ситуація складніше. Там буде 50-79 міліметрів за 12 годин і менше.

У Львові також прогнозують значні дощі. Мовиться про 15 – 49 міліметрів за 12 годин і менше.

У регіоні оголошено ІІ рівень небезпеки.

Яка ситуація на Хмельниччині

Синоптики прогнозують, що у цьому регіоні також зміниться погода. На Хмельниччині оголошено штормове попередження.

Зокрема, 29 вересня прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду та значний дощ. Мовиться про І рівень небезпечності, жовтий.