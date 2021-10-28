Удень до +18 градусів, уночі – заморозки: прогноз погоди на 29 жовтня

Погода в Україні у п'ятницю, 29 жовтня, буде теплою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури вдень до +18 градусів.

Водночас повідомляється, що вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів. Заморозків варто очікувати на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +14...+18 градусів. На Сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +11...+14 градусів.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +12…+14 градусів. На Півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +14...+16 градусів.

У Києві в п'ятницю, 29 жовтня, передбачають сонячну погоду та до +12…+14 градусів.

Погода у містах України 29 жовтня

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +12...+14



Погода в Україні 29 жовтня / Дані Укргідрометцентру