Удень до +18 градусів, уночі – заморозки: прогноз погоди на 29 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 29 жовтня, буде теплою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури вдень до +18 градусів.
Водночас повідомляється, що вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів. Заморозків варто очікувати на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +14...+18 градусів. На Сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +11...+14 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +12…+14 градусів. На Півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +14...+16 градусів.
У Києві в п'ятницю, 29 жовтня, передбачають сонячну погоду та до +12…+14 градусів.
Погода у містах України 29 жовтня
Ужгород – +16...+18
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +12...+14