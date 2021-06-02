Прогноз погоди на 3 червня: прохолода не відступає, Південь та Схід накриють грози

У четвер, 3 червня, в Україні буде досить прохолодно. На Заході, Півночі та у Центрі – хмарно з проясненнями. Водночас південні та східні регіони накриють дощі з грозами.
Найтепліше буде на Заході. У Закарпатській, Волинській та Рівненській областях температура підніметься до +20 градусів. А от на Буковині прогнозують від +16 до +18.
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На Півночі протримається хмарна погода, проте опадів очікувати не варто. Денна температура коливатиметься там у межах +17...+19 градусів.
Водночас південні регіони накриють грози. На Миколаївщині прогнозують +14...+16 градусів, на Херсонщині та в окупованому Криму – до +17 градусів. Найтепліше буде в Одеській області.
На Сході температура коливатиметься від +15...+17 на Харківщині до +16...+18 на Донеччині та Луганщині. Погода буде похмурою, з дощами та грозами.
У четвер, 3 червня, у Києві буде хмарно. Втім, опадів очікувати не варто. Стовпчики термометрів піднімуться щонайбільше до +20 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що четвер в Україні знову обіцяє дощі. Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину й Дніпро з районами.
А також захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. У Приазов'ї, на Луганщині та у Криму сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями.
На решті території України погода буде також нестійкою, вітряною, проте дощі – місцями та незначні.
– зазначила вона.
Й додала, що температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +20 градусів. Найпрохолодніше буде на ділянці вздовж Харкова – Полтави – Дніпра – Одеси.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 3 червня
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +17...+19
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +16...+18
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +18...+20
Погода в Україні 3 червня / Карта Укргідрометцентру